Stand: 31.01.2023 17:29 Uhr Ebay-Verkäufer in eigener Wohnung gefesselt und ausgeraubt

In Oldenburg ist ein 29-Jähriger, der über die Online-Plattform Ebay Kleinanzeigen Kleidung verkaufen wollte, gefesselt und ausgeraubt worden. Nach Angaben der Polizei kam der vermeintliche Käufer am Sonntag in die Wohnung des 29-Jährigen. Dabei sei es zum Streit gekommen. Der 18-jährige Tatverdächtige soll dann ein Messer gezogen und den Verkäufer gezwungen haben, sich fesseln zu lassen. Daraufhin habe er die Wohnung nach Wertgegenständen durchsucht, heißt es von der Polizei. Solch einen Vorfall habe es in Oldenburg noch nicht gegeben, sagte ein Polizeisprecher. Er rät, bei Verkäufen über Online-Plattformen keine Fremden in die Wohnung zu lassen - und dabei auch nicht allein zu sein. Die Polizei ermittelt nun wegen schweren Raubes und Freiheitsberaubung. Personen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sind aufgerufen, sich unter der Telefonnummer (0441) 790 41 15 melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 31.01.2023 | 06:30 Uhr