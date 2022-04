Stand: 27.04.2022 12:58 Uhr EWE geht Klimaschutz-Charta mit Kreisen im Nordwesten an

Das Energieunternehmen EWE will bis 2035 klimaneutral sein. Dazu holt der Konzern die Landkreise im Nordwesten Niedersachsens ins Boot. Am Dienstag hat Karin Harms (parteilos), Landrätin im Landkreis Ammerland, eine gemeinsame Charta für Klimaschutz unterschrieben. Es gebe diverse Projekte, die man gemeinsam angehen wolle, hieß es. Dazu gehörten beispielsweise Photovoltaikanlagen auf den Dächern von Kreishauses und Kreisvolkshochschule in Westerstede sowie der Berufsbildenden Schule in Rostrup, mehr Ladesäulen für E-Autos und mehr Energiesparlampen für Schulen. Zuvor hatten die Landkreise Cloppenburg, Vechta und Friesland die Charta unterschrieben.

