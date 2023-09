Stand: 28.09.2023 09:18 Uhr EWE baut im Nordwesten neue Ladesäulen für E-Autos

Das Oldenburger Energieunternehmen EWE und der Essener Baukonzern Hochtief wollen im Nordwesten Deutschlands insgesamt 850 neue Ladepunkte für E-Autos bauen. Die Standorte liegen demnach sowohl in größeren und kleineren Städten als auch im ländlichen Raum. Geplant seien Ladesäulen auch in Emden und den Landkreisen Leer und Wittmund sowie in Oldenburg, heißt es. "Die Planungen beginnen umgehend, damit die Standorte so schnell wie möglich ans Netz gehen", teilten EWE und Hochtief mit. Die beiden Partner haben die Stationen mit jeweils vier bis 16 Schnellladepunkten geplant.

