EWE-Manager wegen Klitschko-Spende ab heute vor Gericht Stand: 09.02.2022 06:51 Uhr Durften zwei EWE-Vorstände eine Viertelmillion Euro an die Klitschko-Stiftung spenden lassen - aus der Kasse des Unternehmens? Um diese Frage geht es ab heute vor dem Landgericht Oldenburg.

Angeklagt sind Ex-Vorstandschef Matthias Brückmann und der noch aktive Marktvorstand Michael Heidkamp. Der Vorwurf: besonders schwere Untreue. Die Manager sollen im Oktober 2016 aus dem Vermögen des Energieversorgers EWE AG eine Spende an die Klitschko-Foundation in Höhe von 253.000 Euro veranlasst haben. Dabei haben sie laut Anklage gewusst, dass das mit den EWE-Regularien nicht vereinbar war. Die Stiftung der Boxer-Brüder Wladimir und Vitali Klitschko will benachteiligten Kindern helfen. Sie hatte 2017 rund die Hälfte der Summe zurückgezahlt.

VIDEO: Geld für Klitschko: Anklage gegen EWE-Manager (1 Min)

Zahlte EWE für private Brückmann-Gäste?

Ex-EWE-Chef Brückmann muss sich außerdem wegen Untreue in zwei weiteren Fällen verantworten. Er soll private Gäste auf Kosten des Unternehmens eingeladen haben: 2016 Mitglieder eines Mannheimer Feinschmeckerclubs für drei Tage mit Programm nach Oldenburg, 2017 mehrere Bekannte an den VIP-Tisch zum Opernball der Stadt. Für Wirbel gesorgt hatte aber vor allem die sogenannte Klitschko-Affäre. Sie war der Hauptauslöser dafür, dass der EWE-Aufsichtsrat Vorstandschef Brückmann 2017 fristlos kündigte - wegen einer "Vielzahl diverser grober Verfehlungen". Brückmann klagt gegen die Kündigung.

Weitere Informationen Klitschko-Affäre: Anklage gegen EWE-Vorstand Wegen der Klitschko-Spendenaffäre bei der EWE hat die Staatsanwaltschaft Oldenburg Anklage erhoben. (14.01.2020) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 09.02.2022 | 07:30 Uhr