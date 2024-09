Stand: 13.09.2024 14:30 Uhr E-Scooter prallt gegen Linienbus: 16-Jährige schwer am Kopf verletzt

Bei einem Unfall in Bremervörde (Landkreis Rotenburg) ist eine 16-Jährige schwer am Kopf verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wollte die Jugendliche am Dienstagmittag trotz Rotlicht mit ihrem E-Scooter an einer Bedarfsampel die Straße überqueren. Trotz Vollbremsung, Ausweichen und Hupen sei es der Fahrerin eines herannahenden Linienbusses nicht gelungen, einen Zusammenstoß zu verhindern, so ein Polizeisprecher. Die schwer verletzte Jugendliche wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die 57 Jahre alte Busfahrerin und ihre Fahrgäste blieben unverletzt. Von den 27 Schulkindern, die in dem Bus nach Bevern saßen, sei ein Teil von Angehörigen abgeholt, ein Teil mit einem Ersatzbus weitergefahren worden, so die Polizei.

