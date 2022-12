Stand: 05.12.2022 07:59 Uhr E-Scooter-Fahrerin bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst ist am Sonntag eine E-Scooter-Fahrerin lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war die 20-Jährige am Abend auf der linken Straßenseite bei Rot über eine Ampel gefahren. Eine 23-jährige Autofahrerin erfasste die Frau auf dem Roller. Sie übersah die Frau, die aus der dunklen Überführung in der Nähe des Delmenhorster Bahnhofs herausfuhr. Die E-Scooter-Fahrerin kam in ein Krankenhaus in Oldenburg. Die Autofahrerin und ihre Beifahrerin wurden nach dem Unfall von Notfallseelsorgern betreut.

