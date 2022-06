Stand: 14.06.2022 09:48 Uhr E-Bike-Fahrer nach Unfall in Sottrum im Krankenhaus gestorben

Der Mann, der am vergangenen Mittwoch in Sottrum im Landkreis Rotenburg bei einem Unfall mit einem E-Bike lebensgefährlich verletzt wurde, ist in der Nacht zum Dienstag im Rotenburger Diakonieklinikum gestorben. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann die Bundesstraße mit seinem Elektrofahrrad überqueren wollen. Er stieß dabei mit einem Bürgerbus zusammen und wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Nun erlag der Mann seinen Verletzungen.

