E-Auto bei Unfall in zwei Teile gerissen - Fahrer in Lebensgefahr

Ein Autofahrer ist bei einem Unfall in Großenkneten (Landkreis Oldenburg) lebensgefährlich verletzt worden. Der Kreisfeuerwehr Oldenburg zufolge war der Mann am Samstagnachmittag mit einem Elektroauto im Ortsteil Bissel unterwegs, als der Pkw bei dichtem Nebel von der Straße abkam und gegen einen Baum prallte. Das Auto sei bei der Kollision in zwei Teile gerissen und der Fahrer im Wrack eingeklemmt worden. Die Einsatzkräfte befreiten den lebensgefährlich Verletzten. Während der Rettungsarbeiten habe die Batterie des Wagens plötzlich Funken gesprüht und Feuer gefangen. Die Feuerwehr habe die Flammen jedoch schnell löschen können.

