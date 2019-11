Stand: 20.11.2019 13:26 Uhr

Durchsuchungen nach Verbot von "Phalanx 18"

Die Behörden in Bremen ermitteln gegen den rechtsextremistischen Verein "Phalanx 18" und durchsuchen seit dem Morgen Wohnungen in der Stadt und in Niedersachsen. Zuvor hatte Bremens Innensenator Ulrich Mäurer den Verein verboten und aufgelöst. "Phalanx 18" sei der nationalsozialistischen Ideologie verhaftet und habe versucht, seine verfassungsfeindliche Ideologie mit aggressiv-kämpferischen Mitteln durchzusetzen, teilte der SPD-Politiker mit.

Verein durch "Liederabende" und Schlägereien aufgefallen

Vor zwei Wochen hatte die Bremer Innenbehörde "Liederabende" der Gruppierung mit Konzerten der Bands "Hermunduren" und "Zeitnah" verboten, die für den 9. November, den Jahrestag der Pogromnacht von 1938, geplant waren. "Phalanx 18" sei zudem an gezielten Provokationen und kämpferischen Handlungen beteiligt gewesen. Mitglieder des Vereins waren vor einigen Wochen in Bremen aufgefallen, als sie in einem Szeneviertel randalierten. Anschließend sei es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen an einer anderen beliebten Kneipen- und Restaurantmeilegekommen. Nach Erkenntnissen der Tageszeitung "taz" sollen der Gruppe etwa zehn Personen angehören, die mit der rechten Hooligan- und Rechtsrock-Szene in Bremen verbunden sind.

Weitere Informationen zum Verein und den Durchsuchungen will die Innenbehörde im Laufe des Tages bekannt geben.

Der Name "Phalanx 18" Der Name des verbotenen rechtsradikalen Vereins "Phalanx 18" setzt sich zum einen aus dem griechischen Begriff für eine "geschlossene Schlachtenreihe" und im übertragenen Sinne für eine "geschlossene Front" zusammen. Die Zahl 18 steht in rechten Szene für den ersten und achten Buchstaben des Alphabets - AH -, die Initialen von Adolf Hitler.

