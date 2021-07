Stand: 08.07.2021 21:25 Uhr Durchsuchungen in Cuxhaven: Verdacht auf Clan-Strukturen

Rund einen Monat nach einem Streit in Cuxhaven, bei dem die Beteiligten auch mit Eisenstangen und Baseballschlägern auf Personen und Autos losgingen, hat die Polizei am Donnerstag mehrere Wohnungen durchsucht. Bei den Verdächtigen seien nach ersten Ermittlungen Clan-Strukturen zu erkennen, teilten die Beamten mit. In den insgesamt neun Objekten in Cuxhaven und Bremerhaven wurden unter anderem mehrere Schlagwerkzeuge, ein Messer, Fahrräder, Akkus von Elektrofahrrädern, Bargeld und Autoschlüssel hochwertiger Fahrzeuge beschlagnahmt. Zudem wurden Mobiltelefone und handschriftliche Notizen sichergestellt. Nach der Auseinandersetzung Anfang Juni konnten zehn Verdächtige gefasst werden. Insgesamt waren laut Polizei 30 bis 40 Personen daran beteiligt; die meisten konnten flüchten. Worum es bei dem Streit ging, ist weiter unklar.

