Durchgegangenes Pferd läuft von Hude bis nach Oldenburg

Ein entflohenes Pferd hat am Montag in Hude (Landkreis Oldenburg) für einen Polizeieinsatz gesorgt. Das Tier war laut Polizeiangaben aus einem Reiterhof in Wüsting geflohen und anschließend in Richtung Oldenburg gelaufen. In einem Gewerbegebiet in Oldenburg konnten Beamte das durchgegangene Pferd einfangen. Der Besitzer brachte es anschließend wieder auf den Hof zurück. Außer leichten Schürfwunden erlitt das Pferd keine größeren Verletzungen. Die Polizei lobte die Verkehrsteilnehmer: Alle hätten "vorausschauend und rücksichtsvoll" reagiert.

