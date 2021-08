Duhner Wattrennen: Bis zu 10.000 Besucher erwartet Stand: 26.08.2021 15:37 Uhr Nach einem Jahr Corona-Pause gibt es am Sonntag wieder Pferderennen im Wattenmeer - und das vor Zuschauern: Beim Duhner Wattrennen in Cuxhaven sind bis zu 10.000 Besucher erlaubt. Es gilt die 3G-Regel.

Zutritt haben nur Geimpfte, Genesene und negativ Getestete. Für Kurzentschlossene gibt es auch Teststationen am Deich. Die Veranstalter verweisen zudem auf das weitläufige, knapp zwei Kilometer lange Gelände auf dem Deich, am Strand und im Watt. Insgesamt habe man für die Zuschauer in einem abgesperrten Areal 80.000 Quadratmeter an der frischen Luft, sagte Jos van der Meer, Präsident des Vereins für Pferderennen auf dem Duhner Watt. Im Vergleich zu einem Fußballstadion sei es beim Duhner Wattrennen "viel weitläufiger".

Sicherheitsdienst und Verzicht auf Party

Wo es eng werden könnte, etwa an Wettschaltern, Würstchen- und Getränkebuden gilt Maskenpflicht. Ein Sicherheitsdienst soll zudem kontrollieren, ob die Abstandsregelungen eingehalten werden. Das Rahmenprogramm wurde bewusst etwas kleiner gehalten. Auf eine Rennparty etwa wird verzichtet. Das Duhner Wattrennen wird seit dem Jahr 1902 ausgetragen. Pferde, Watt und am Horizont die Ozeanriesen - das macht den Reiz der Veranstaltung aus, die als touristischer Saisonhöhepunkt in Cuxhaven gilt. 60 Traber und 25 Galopper sind diesem Jahr bei den elf Rennen dabei.

Entscheidung pro Rennen erst vor zwei Wochen

Im Jahr 2020 wurde das Wattrennen wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Dass es in diesem Jahr stattfinden wird, war erst Anfang August abzusehen. Zuvor habe man lange im Wattrennverein diskutiert, sagte Sprecher Ralf Drossner. Vor zwei Wochen habe man dann entschieden: Die Inzidenzzahlen stimmen, mit der Pandemie müsse man leben, jetzt soll es ein bisschen normalen Alltag geben, so Drossner.

