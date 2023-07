Stand: 24.07.2023 10:15 Uhr Drogenschmuggler nahe der niederländischen Grenze gefasst

Die Bundespolizei hat bei Weener (Landkreis Leer) einen Mann festgenommen, der offenbar 1.500 Ecstasy-Tabletten aus den Niederlanden nach Deutschland schmuggeln wollte. Die gefundenen Drogen hätten einen Straßenverkaufswert von etwa 11.500 Euro. Das Auto mit slowakischer Zulassung, in dem der 24-Jährige saß, wurde laut Polizei auf der A280 an der Autobahnausfahrt Weener gestoppt und kontrolliert. Der 24-jährige sitze nun in Untersuchungshaft. Bei einem weiteren Mitfahrer im Alter von 21 Jahren fanden die Bundespolizisten drei Gramm Kokain, 13 Gramm Marihuana, vier Gramm Haschisch und zehn Ecstasy-Tabletten. Ihn erwartet deshalb ein Strafverfahren. Gegen den 26-jährigen Fahrer des Wagens wird wegen Beihilfe zur Einfuhr von Betäubungsmitteln ermittelt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 24.07.2023 | 09:30 Uhr