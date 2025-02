Drogenschmuggler mit 30 Kilogramm Marihuana im Auto gestoppt Stand: 07.02.2025 11:06 Uhr Zollfahnder haben auf dem Autobahnrastplatz Thünen im Landkreis Verden zwei mutmaßliche Drogenschmuggler gestoppt. Die beiden Männer hatten in ihrem Auto 30 Kilogramm Marihuana dabei.

Die 20 und 49 Jahre alten Männer waren am 30. Januar mit einem Auto mit französischem Kennzeichen unterwegs, wie das Hauptzollamt Bremen am Mittwoch mitteilte. Die beiden Männer gaben an, aus Spanien zu kommen. Sie stritten gegenüber den Beamten ab, Drogen dabei zu haben. Bei einer Durchsuchung des Wagens fanden die Beamten hinter dem Beifahrersitz jedoch eine Reisetasche mit rund 13 Kilogramm Marihuana. Eine weitere Tasche entdeckten die Zöllner im Kofferraum - insgesamt waren den Angaben zufolge 30 Kilogramm Marihuana im Fahrzeug.

Drogen haben Straßenverkaufswert von 200.000 Euro

Die sichergestellten Drogen haben laut Zoll einen Straßenverkaufswert von circa 200.000 Euro. Ein Ermittlungsrichter ordnete gegen die beiden Verdächtigen sowie einen dritten Mann Untersuchungshaft an. Letzterer soll die Fahrt begleitet haben und ebenfalls am Schmuggel beteiligt sein.

