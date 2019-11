Stand: 07.11.2019 10:20 Uhr

Drogenrazzia: Polizei durchsucht 21 Wohnungen

Der Polizeidirektion Oldenburg ist ein Schlag gegen eine Gruppe mutmaßlicher Drogendealern gelungen. Wie ein Sprecher mitteilte, durchsuchten die Beamten der Sonderkommission Clan am Mittwoch 21 Wohnungen in Wilhelmshaven, im Landkreis Friesland und in Wildeshausen. Dabei stellten sie neben Kokain und Marihuana auch digitale Datenträger, Bargeld sowie Ausrüstungsgegenstände für den Betrieb von Cannabis-Plantagen sicher. Die insgesamt 21 Tatverdächtigen sollen den Angaben zufolge im großen Stil mit Drogen gehandelt haben. Einer von ihnen wurde vorläufig festgenommen, mangels Haftgründen jedoch wieder entlassen.

Zusammenhang mit früherer Festnahme

Der Einsatz steht im Zusammenhang mit der bereits im September erfolgten Festnahme eines 24-jährigen Wilhelmshaveners, der Angehöriger einer deutsch-libanesischen Großfamilie ist. Er war auf frischer Tat ertappt worden, als er rund sieben Kilogramm Marihuana aus den Niederlanden nach Deutschland schmuggeln wollte. Der Mann steht im Verdacht, die 21 Tatverdächtigen seit mindestens Februar 2019 mit Betäubungsmitteln versorgt zu haben. Er und zwei mutmaßliche Komplizen sitzen in Untersuchungshaft.

