Stand: 06.03.2024 12:36 Uhr Drogenlabor im Keller: Polizei ermittelt gegen 75-Jährigen

Die Polizei hat am Dienstag im Wohnhaus eines 75-Jährigen in Lilienthal (Landkreis Osterholz) ein Drogenlabor entdeckt. Wie die Beamten mitteilten, hatten sie den Mann zunächst wegen einer mutmaßlichen Fahrerflucht unter Verdacht. Weil er bei dieser Kontrolle aber unter Drogen gestanden und bereits früher Drogenlabore betrieben habe, ließ die Staatsanwaltschaft sein Haus durchsuchen. Im Keller sei dann das aktuelle Labor gefunden worden. Weil nicht klar war, wie gefährlich die darin verarbeiteten Stoffe waren, sei zunächst der Gefahrgut-Trupp der Feuerwehr Lilienthal angerückt. Anschließend sei das Labor abgebaut worden. Neben diesen Gerätschaften stellten die Beamten auch gefälschte Führerscheine sicher. Welche Drogen genau der Mann produziert hat, sei noch nicht klar, so eine Polizeisprecherin. Die weiteren Ermittlungen dauerten an.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min