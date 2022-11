Stand: 02.11.2022 15:32 Uhr Drogenkriminalität: Festnahmen bei Großeinsatz in Ostfriesland

In Ostfriesland sind Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit einem Großaufgebot gegen mutmaßliche Rauschgifthändler vorgegangen. Die Einsatzkräfte durchsuchten in den frühen Morgenstunden 14 Wohnobjekte, teilten die Behörden in einer gemeinsamen Presseerklärung mit. Sechs Personen seien festgenommen worden. Außerdem beschlagnahmte die Polizei Betäubungsmittel und Bargeld sowie Datenträger und Handys. Die Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Leer/Emden wurden bei dem Großeinsatz von der Bereitschaftspolizei Niedersachsen, Diensthundeführerinnen und -führern der Polizeidirektion Osnabrück, Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta und dem Zoll unterstützt.

