Drogenhandel und Erpressung: Razzien in Cuxhaven

Mehrere Wochen lang hat die Polizei in Cuxhaven gegen eine Gruppe mutmaßlicher Drogenhändler ermittelt. Dann kam noch der dringende Verdacht räuberischer Erpressung hinzu. In der Nacht zu Sonnabend haben die Ermittler daraufhin insgesamt zwölf Objekte im Landkreis Cuxhaven und in Hamburg durchsucht. Gegen drei Verdächtige wurden Haftbefehle wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung vollstreckt. Ein weiterer Mann kam wegen Drogenbesitzes in Haft.

22-Jährigen geschlagen und bedroht

Zuvor hatte die Polizei gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Stade gegen eine Gruppe von insgesamt neun Männern ermittelt. Die 21- bis 31-Jährigen aus dem Raum Cuxhaven stehen im Verdacht mit Drogen gehandelt zu haben. Im Rahmen der Ermittlungen gerieten drei Männer im Alter zwischen 21 und 24 Jahren in Verdacht, am Donnerstagabend einen jungen Mann aus dem Raum Stade räuberisch erpresst zu haben. Sie hätten den 22-Jährigen gemeinschaftlich mit einer Schusswaffe bedroht und geschlagen, um an Informationen zu gelangen. Außerdem hätten sie das Opfer beraubt, teilte die Polizei mit. Die Staatsanwaltschaft Stade erwirkte daraufhin Haftbefehle gegen die drei Verdächtigen. Der Vorwurf lautet auf räuberische Erpressung in Tateinheit mit Bedrohung und gefährlicher Körperverletzung.

Kiloweise Marihuana: Haftbefehl

In der Nacht zu Sonnabend durchsuchten Beamte aus Cuxhaven gemeinsam mit Spezialkräften aus Niedersachsen und Hamburg insgesamt zwölf Objekte in Cuxhaven und Hamburg sowie in Hemmoor und Land Hadeln (beides Landkreis Cuxhaven). Die insgesamt 120 Polizeikräfte stellten diverses Beweismaterial sicher. Zudem wurden die drei zuvor erlassenen Haftbefehle vollstreckt. Bei einem 23-Jährigen aus Cadenberge (ebenfalls Landkreis Cuxhaven) stellten die Ermittler mehrere Kilogramm Marihuana sicher. Auch gegen ihn beantragte die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl. Die Ermittlungen dauern nach Polizeiangaben weiter an.

