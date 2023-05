Stand: 10.05.2023 08:30 Uhr Drogenhandel: Polizei ermittelt gegen zehn Dealer

Wegen des Verdachts des bandenmäßigen Drogenhandels ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft gegen zehn Männer zwischen 22 und 48 Jahren aus Delmenhorst. Sie sollen die Drogen in Gaststätten vertrieben haben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Polizei hat drei der Männer wegen bestehender Haftbefehle festgenommen. Im März hatten Fahnder zwei Kilogramm Kokain und ein Kilogramm Amphetamin beschlagnahmt. Die Ermittlungen ergaben den Verdacht, dass die Gruppe mit weiteren Drogen gehandelt haben könnte. Bei Razzien am Dienstag beschlagnahmten die Ermittler diverses Beweismaterial und frohren Vermögenswerte in Höhe von rund 2.800 Euro ein.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 10.05.2023 | 08:30 Uhr