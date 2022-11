Drittes LNG-Terminal: Umweltminister bezweifelt Notwendigkeit Stand: 14.11.2022 11:20 Uhr Kurz vor Fertigstellung der Hafenanlage in Wilhelmshaven hat der neue, grüne Umweltminister Meyer erhebliche Zweifel daran geäußert, ob dort ein drittes LNG-Terminal benötigt wird.

Ein drittes Terminal hatte Meyers Amtsvorgänger Olaf Lies (SPD) mit in die Wege geleitet. Er ist neuer Wirtschaftsminister Niedersachsens und feiert morgen in Wilhelmshaven die Fertigstellung der Hafenanlage. Das erste Terminal soll Ende des Jahres in Betrieb gehen, ein zweites im kommenden Jahr. Den Mietvertrag für ein drittes schwimmendes Terminal hatte die Bundesregierung Mitte Oktober geschlossen. Er habe erhebliche Zweifel daran, ob in Wilhelmshaven ein drittes LNG-Terminal benötigt wird, sagte Meyer am Montag der Nordwest-Zeitung.

Pläne von Lies wurden von Umweltorganisationen scharf kritisiert

Als Umweltminister war Lies bei der Planung der LNG-Terminals mit heftiger Kritik von Umweltorganisationen konfrontiert. Sie befürchten Schäden durch giftige Abwässer und fordern, dass der Betreiber Uniper seine Anlagen nicht mit Chlor reinigen solle. Dass Uniper unmittelbar neben dem Nationalpark Wattenmeer und in der Nähe zu Badestränden auf die Einleitung großer Mengen von Biozid setzt, sei nicht akzeptabel, hieß es etwa von der Deutschen Umwelthilfe. Dazu sagte der neue Umweltminister Meyer am Montag: "Es wird keinen Umweltrabatt geben." Es werde eine intensive Beobachtung geben. "Sollten Grenzwerte überschritten oder die Natur gefährdet werden, muss gegengesteuert werden."

Mehrere Terminals gemietet

Mitte Oktober hatte die Bundesregierung einen Vertrag für das fünfte staatlich gemietete LNG-Terminal geschlossen. Es soll ab Herbst 2023 in Wilhelmshaven eingesetzt werden. Bereits im Frühjahr hatte die Bundesregierung vier schwimmende LNG-Terminals gechartert. Die ersten beiden sollen zum Jahreswechsel in Wilhelmshaven und Brunsbüttel in Betrieb gehen. In Wilhelmshaven wurde dazu in den vergangenen Monaten die Hafenanlage gebaut.

