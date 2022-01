Dritter Brand im Raum Lastrup: Polizei fasst Verdächtigen Stand: 24.01.2022 16:53 Uhr Nach mehreren Bränden im Raum Lastrup hat die Polizei einen Mann gefasst, der zumindest für eines der Feuer verantwortlich sein könnte. Den entscheidenden Hinweis gab eine 68-jährige Lastruperin.

Die Frau meldete der Polizei ein verdächtiges Auto, nachdem in der Nacht zu Montag im Ort ein Holzschuppen in Flammen aufgegangen war. Daraufhin stellten Polizisten einen 41-jährigen Tatverdächtigen aus Herne auf der Autobahn 1. Ob er auch andere Feuer gelegt haben könnte, soll nun ermittelt werden. In den vergangenen Wochen waren unter anderem eine Garage in Lastrup und ein Schuppen im benachbarten Hemmelte zerstört worden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere 10.000 Euro.

Alle Brände ereigneten sich von Sonntag auf Montag

Bei dem jüngsten Brand in der Nacht zu Montag hatte der hölzerne Schuppen an einer Garage mitten im Wohngebiet des Ortsteils Hemmelte Feuer gefangen. Die Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude verhindern. Nach Angaben der Feuerwehr ereigneten sich alle drei Brände nachts von Sonntag auf Montag. Die Feuerwehr geht von Brandstiftung aus.

