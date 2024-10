Stand: 13.10.2024 10:55 Uhr Driften im Kreisverkehr: Hochzeitskorso wird Fall für Polizei

Ein Hochzeitskorso hat am Samstagabend in Delmenhorst den Verkehr behindert. Laut Polizei hatten mehrere Autofahrer die Zufahrten zu einem Kreisverkehr blockiert. Ein weiterer Autofahrer nutzte den Kreisverkehr dann, um Runden zu drehen. Durch die Blockade staute sich demnach der Verkehr. Noch vor Eintreffen der Beamten habe sich der Hochzeitskorso aufgelöst. Die Polizei konnte eigenen Angaben zufolge später zehn der am Korso beteiligten Fahrzeuge kontrollieren. Nun werden weitere Betroffene und Zeugen gesucht. Die Polizei Delmenhorst bittet diese, sich unter der Telefonnummer (04221) 155 90 zu melden.

