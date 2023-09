Stand: 05.09.2023 12:05 Uhr Dreister Diebstahl: 34-Jährige versucht es gleich dreimal

Eine 34-jährige Frau soll am Montagabend drei versuchte Diebstähle hintereinander in demselben Verbrauchermarkt in Bremerhaven begangen haben. Zunächst erwischten Mitarbeiter des Supermarktes die 34-Jährige, wie sie kartonweise Schokoladenriegel in einen Einkaufswagen räumte und den Kassenbereich des Geschäftes passierte, ohne zu bezahlen. Sie stoppten die Frau, nahmen ihr den Wagen ab und alarmierten die Polizei. Noch während des Telefonats schnappte sich die Frau den nächsten Einkaufswagen und versuchte erneut, Süßwaren an der Kasse vorbei zu entwenden. Diesmal gelang es den Angestellten, die Frau bis zum Eintreffen der Beamten festzuhalten. Die Polizisten nahmen den Fall auf und sprachen einen Platzverweis aus. Doch keine halbe Stunde später griff die 34-Jährige erneut zum Einkaufswagen. Dieses Mal wollte sie mehrere Coladosen und gläserweise Nuss-Nougat-Creme stehlen. Sie erwarten nun drei Strafanzeigen wegen Diebstahls.

