Drei Wochen Quarantäne - Landkreis Leer verschärft Maßnahmen Stand: 24.02.2021 19:49 Uhr Angesichts der sprunghaft gestiegenen Zahl der Neuinfektionen und der britischen Virus-Mutation verschärft der Landkreis Leer seine Quarantäne-Maßnahmen. Ab sofort gelten drei statt zwei Wochen.

Das teilte Landrat Matthias Groote (SPD) am Mittwoch in einem Video-Statement mit. "Der Treiber ist und bleibt die mutierte Coronavirus-Variante B1.1.7", so Groote. Bei 95 der 283 aktiven Fälle sei die Mutation festgestellt worden. Ein kurzer Kontakt ohne Maske reiche schon aus, warnte der Landrat. Ein Fall sei bekannt geworden, "wo schon das Reinreichen von Unterlagen in einem Betrieb zu einer Ansteckung geführt hat". Deshalb würden jetzt auch die Kontakte vier bis fünf Tage vor der Infektion herausgefiltert - auch jene, die weniger als 15 Minuten dauerten, so Groote. Bisher wurden lediglich enge Kontakte zwei Tage vor der Infektion ermittelt.

Inzidenzwert von 101,9 im Landkreis

Die Zahl der Corona-Fälle im Landkreis Leer geht deutlich nach oben. Dem Gesundheitsamt wurden am Mittwoch 60 Neuinfektionen gemeldet. Damit steigt die Sieben-Tage-Inzidenz auf 101,9. Die Neuinfektionen verteilen sich über das gesamte Kreisgebiet. Besonders betroffen sind die Gemeinde Westoverledingen mit insgesamt 83 Fällen (darunter 11 neue) sowie die Stadt Leer, die mit jetzt 63 Fällen, von denen 28 Neuinfektionen sind, wieder zu einem Schwerpunkt wird. Mehr als 1.000 Menschen befinden sich nach Angaben des Landkreises in Quarantäne.

