Stand: 13.05.2023 09:45 Uhr Drei Verletzte nach Unfall auf der A27

Im Landkreis Cuxhaven sind am Freitagabend bei einem Unfall drei Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war ein 29-Jähriger auf der A27 in Richtung Bremen unterwegs, als er zwischen den Anschlussstellen Hagen und Uthlede auf dem Überholfahrstreifen auf das Auto einer 18-Jährigen auffuhr. Die beiden und eine 17-jährige Mitfahrerin wurden leicht verletzt. Die Autobahn wurde in Richtung Bremen gesperrt. Laut Polizei war der Unfallverursacher alkoholisiert, ein Atemalkoholtest ergab 1,55 Promille. Die Beamten stellten den Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren ein.

