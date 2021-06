Stand: 19.06.2021 12:37 Uhr Drei Verletzte nach Unfall auf A1 bei Dinklage

Beim Zusammenstoß zweier Autos auf der Autobahn 1 nahe Dinklage (Landkreis Vechta) sind am Freitagabend drei Menschen leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Sonnabend mitteilte, war ein 75 Jahre alter Mann mit seinem Wagen zu schnell in einen Baustellenbereich eingefahren und dabei gegen ein Schild geprallt. Daraufhin kollidierte sein Fahrzeug mit dem einer 42-Jährigen und kam nach mehreren hundert Metern auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Der 75-Jährige sowie die Autofahrerin und ihre 15-jährige Tochter wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 19.06.2021 | 08:00 Uhr