Stand: 03.02.2021 08:55 Uhr Drei Verletzte bei Frontalzusammenstoß in Papenburg

Bei einem Unfall in Papenburg sind am Dienstagnachmittag drei Personen verletzt worden, zwei davon schwer. Nach Angaben einer Polizeisprecherin war eine 18-Jährige in Richtung Weener unterwegs, als vor ihr ein Pkw-Fahrer nach rechts abbiegen wollte. Die junge Frau bemerkte dies zu spät und wich nach links auf die Gegenfahrbahn aus. Dort stieß sie frontal mit einem mit drei Personen besetzten Wagen zusammen. Die 21-jährige Fahrerin des Autos und ihre 14-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt, eine weitere 42-jährige Insassin leicht. Die Unfallverursacherin und ihr 18 Jahre alter Beifahrer blieben unverletzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 03.02.2021 | 09:30 Uhr