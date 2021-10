Stand: 28.10.2021 17:42 Uhr Drei Tote bei Unfall auf der B210 in der Nähe von Jever

Bei einem Verkehrsunfall bei Jever im Landkreis Friesland sind drei Menschen ums Leben gekommen. An dem Crash am Donnerstagnachmittag waren zwei Laster und ein Auto beteiligt, wie ein Polizeisprecher in Wilhelmshaven sagte. Der Unfall ereignete sich auf der Ortsumgehung der Kleinstadt. Vermutlich sei es zu dem Unfall gekommen, als der Pkw einen der Laster überholen wollte. Weitere Details zum genauen Hergang gab es zunächst nicht.

