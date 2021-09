Stand: 20.09.2021 10:30 Uhr Drei Millionen Euro für Anbau im Krankenhaus Rheiderland

Das Kreisklinikum Leer investiert am Standort Weener mehr als drei Millionen Euro in einen Anbau. Wie eine Kliniksprecherin mitteilte, sollen in dem Gebäude am Krankenhaus Rheiderland Apartments für Therapie-Patientinnen und -Patienten sowie für Mitarbeitende entstehen, außerdem Praxis- und Therapieräume. Der Aufsichtsrat der Klinik habe dem Neubau mit rund 1.200 Quadratmetern zugestimmt. Er sei ein wichtiger Baustein, um den Standort Weener für die Zukunft dauerhaft zu sichern.

Das Projekt werde ausschließlich aus eigenen Mitteln finanziert. Das Gebäude soll Ende 2024 fertiggestellt sein.

