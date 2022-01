Stand: 09.01.2022 11:22 Uhr Drei Männer bei Unfall im Landkreis Cloppenburg verletzt

Drei Männer sind am Samstagabend bei einem Unfall in Lindern (Landkreis Cloppenburg) verletzt worden. Ein 21 Jahre alter Autofahrer verlor nach Angaben der Polizei in einer Kurve aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in Verbindung mit Alkohol die Kontrolle über seinen Wagen. Das Auto überschlug sich und landete in einem Graben auf dem Dach. Ein Alkoholtest ergab demnach einen Wert von 2,02 Promille. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein und entzog dem Mann seinen Führerschein. Der Fahrer und zwei weitere Insassen wurden leicht verletzt. Der Schaden wird auf 6.500 Euro geschätzt.

