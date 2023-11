Stand: 27.11.2023 06:44 Uhr Drei Fußgänger bei Unfall in Bremerhaven schwer verletzt

In Bremerhaven sind drei Fußgänger von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Retter brachten die Verletzten am Sonntagabend in umliegende Krankenhäuser, wie die Feuerwehr mitteilte. Alter und Geschlecht waren zunächst unklar. Die Fußgänger waren an der Lindenallee unterwegs, als sie beim Überqueren der Fahrbahn von dem Auto erfasst wurden. Zur Unfallursache und weiteren Details des Unfallhergangs machte die Polizei auf Anfrage zunächst keine Angaben.

