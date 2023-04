Stand: 24.04.2023 09:03 Uhr Drei Einbrecher überfallen Rentner im Schlaf

Drei maskierte Männer haben am frühen Sonntagmorgen die Haustür eines Rentners in Groß Ippener (Landkreis Oldenburg) aufgehebelt und sind in das Haus eingedrungen. Nach Angaben der Polizei wurde der Mann aus dem Schlaf gerissen. Die Unbekannten sollen ihm Schläge angedroht und seine Wertsachen gefordert haben. Während das Opfer im Schlafzimmer bleiben musste, durchsuchten die Täter das Haus. Nachdem die drei geflüchtet waren, konnte der Mann durch Hilferufe auf sich aufmerksam machen und die Polizei verständigen. Körperlich sei er unverletzt, durch die Tat jedoch erheblich mitgenommen, heißt es. Die Polizei schätzt den Wert der Beute auf einen hohen fünfstelligen Betrag. Wer Hinweise geben kann, soll sich bei der Polizei unter der Telefonnummer (04431) 94 10 melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 24.04.2023 | 08:30 Uhr