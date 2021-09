Stand: 01.09.2021 10:57 Uhr Drei Corona-Todesfälle in Verden trotz Impfung

Im Landkreis Verden gibt es drei weitere Todesfälle, die in Zusammenhang mit dem Corona-Virus stehen. Eine 84-jährige und eine 94-jährige Frau sowie ein 86-Jahre alter Mann sind demnach am vergangenen Wochenende im Krankenhaus gestorben, obwohl sie geimpft waren. Der Landkreis vermutet den Grund dafür in einer nachlassenden Immunität der Betroffenen. Die Landkreise Verden und Harburg verschärfen inzwischen die Corona-Regeln. In öffentlichen Innenräumen gilt das 3G-Modell, im Kreis Harburg seit Mittwoch, in Verden ab Donnerstag.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 01.09.2021 | 07:30 Uhr