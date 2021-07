Stand: 22.07.2021 18:24 Uhr Drei Corona-Fälle: Gesundheitsamt Aurich sucht Kinobesucher

Im ostfriesischen Aurich haben drei mit dem Corona-Virus infizierte Menschen eine Kinovorstellung am Sonntagnachmittag besucht. Zahlreiche andere Kinogänger müssen nun in Quarantäne, wie der Landkreis Aurich am Donnerstag mitteilte. Bislang habe das Gesundheitsamt diese für 20 Personen angeordnet, die ihr Ticket an der Kasse gekauft haben. Von weiteren 140 Gästen, die ihr Ticket online kauften, gebe es lediglich die E-Mail-Adressen. Die angeschriebenen Kartenkäufer hätten sich teilweise beim Gesundheitsamt nicht zurückgemeldet. Am vergangenen Wochenende hatte ein mit Corona infizierter Mann eine Disco in Georgsheil (Landkreis Aurich) besucht. Auch hier versucht das Gesundheitsamt des Landkreises Aurich die Kontaktpersonen zu ermitteln. Es soll sich um rund 1.100 junge Leute handeln. Der Landkreis Aurich verzeichnete am Donnerstag einen Inzidenzwert von 7,9.

