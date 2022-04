Stand: 07.04.2022 17:06 Uhr Dramatische Rettungsaktion vor der Nordseeküste

Seenotretter haben die Besatzung einer auf der Nordsee gestrandeten Segeljacht gerettet. Nach Angaben der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) in Bremen wurden der Mann und die Frau in der Nacht zu Donnerstag bei starkem Wind von ihrem Boot aus einer gefährlichen Brandungszone in einem berüchtigten Untiefengebiet vor der Wesermündung geholt. Das Boot hatte sich etwa zwei Seemeilen nordwestlich des Leuchtturms "Alte Weser" in der Nordsee in ablaufendem Wasser festgefahren, wie ein Sprecher der Polizei in Oldenburg sagte. Auch der Hund des Paars wurde gerettet. Die havarierte Segeljacht musste laut DGzRS zunächst aufgegeben werden, sie blieb verlassen in der Brandungszone zurück. Einsatzkräfte entdeckten das Boot später südwestlich der Insel Neuwerk und sicherten es.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 07.04.2022 | 08:30 Uhr