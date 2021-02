Stand: 21.02.2021 09:21 Uhr Dorum: 24-jähriger Beifahrer stirbt bei Autounfall

Am Sonnabend ist ein 24 Jahre alter Mann bei einem Unfall im Landkreis Cuxhaven ums Leben gekommen. Wie die Polizei meldete, war der Mann als Beifahrer in einem Pkw auf einer Landstraße zwischen den Ortschaften Dorum-Neufeld und Dorum unterwegs. Der 44 Jahre alte Fahrer verlor um 17.54 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Auto. Der mit vier Personen besetzte Wagen schleuderte in den Seitenraum und prallte mit der Beifahrerseite gegen einen Baum. Der 24-Jährige starb noch am Unfallort. Die weiteren Insassen wurden zum Teil schwer verletzt.

VIDEO: Ein Toter und drei Verletzte bei schwerem Unfall in Dorum (1 Min)

