Doppelmord von Fischerhude: Heute fällt das Urteil Stand: 28.12.2022 07:37 Uhr Am 28. Dezember 2021 soll ein 65 Jahre alter Mann im Künstlerdorf Fischerhude (Landkreis Verden) zwei Menschen erschossen haben. Um 13 Uhr soll heute vor dem Landgericht Verden das Urteil fallen.

Die Staatsanwaltschaft hat in ihrem Plädoyer für zwei Morde und einen versuchten Mord eine lebenslange Freiheitsstrafe mit besonderer Schwere der Schuld gefordert. Das würde eine mögliche Verkürzung der Strafe nach 15 Jahren ausschließen. Die Verteidigung geht davon aus, dass ihr Mandant im Affekt gehandelt habe und hält eine Strafe unterhalb von lebenslänglich für angemessen. Der Vorsitzende Richter hatte angekündigt, das Urteil am Jahrestag der tödlichen Schüsse zu sprechen.

Opfer sind Angehörige von Ex-Geschäftspartner

Der Angeklagte soll nach Ansicht der Staatsanwaltschaft Verden die 73 Jahre alte Frau und deren 56 Jahre alten Sohn in deren Bauernhaus erschossen haben. Einer heute 54 Jahre alten Frau, die sich zufällig am Tatort aufhielt, habe der Beschuldigte in den Kopf geschossen - sie überlebte die Tat schwer verletzt. Die Anklage geht davon aus, dass der insolvente Pferdezüchter sich an seinem ehemaligen Freund und Geschäftspartner rächen wollte und daher Mutter und Bruder umbrachte.

