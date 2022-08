Stand: 26.08.2022 19:44 Uhr Doppelmord in Fischerhude: Nachbarin als Zeugin vor Gericht

Im Prozess um den mutmaßlichen Doppelmord in Fischerhude im Landkreis Verden hat am Freitag mit der Nachbarin der Opferfamilie eine wichtige Zeugin vor dem Landgericht Verden ausgesagt. Zu ihr war die angeschossene Freundin der Opfer nach der Tat geflohen. Die Nachbarin hatte als erste die Polizei gerufen und war nach Angaben einer Gerichtssprecherin als erste am Tatort gewesen. Im Laufe des Prozesses sollen noch mehr als 45 weitere Zeugen gehört werden, ehe die Verdener Richter ihr Urteil verkünden wollen. Ein 64-Jähriger ist angeklagt, weil er Ende letzten Jahres eine 73-jährige Fischerhuderin und deren 56-jährigen Sohn erschossen haben soll.

