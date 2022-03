Doppelmord in Delmenhorst: Angeklagter gesteht Stand: 22.03.2022 12:20 Uhr Vor dem Landgericht Oldenburg muss sich seit Dienstag ein 34-Jähriger verantworten. Er soll seine Frau und einen vermeintlichen Nebenbuhler getötet haben. Zum Prozessauftakt gestand er beide Taten.

Der Angeklagte sagte aus, er habe zuerst den 23-jährigen Mann mit einem Messer getötet und sei dann zu seiner Frau gefahren und habe auf sie eingestochen - ebenfalls in der Absicht, sie zu töten. In der von seinem Anwalt verlesenen Erklärung nannte er als Motiv unter anderem Eifersucht. Laut Anklage stach der 34-Jährige am 3. Oktober 2021 in einer Bar in Delmenhorst unvermittelt 30 Mal auf sein erstes Opfer ein. Familienangehörige sollen zuvor geprüft haben, ob sich der vermeintliche Nebenbuhler tatsächlich dort aufhält. Auf seine Frau habe der Angeklagte dann später im Beisein der gemeinsamen achtjährigen Tochter eingestochen, so die Staatsanwaltschaft. Die 27-Jährige erlag zwei Tage später ihren Verletzungen.

Angeklagter glaubte an Mordkomplott gegen ihn

Die Staatsanwaltschaft siedelt die Taten auf der sittlich "tiefsten Stufe" an. Der Angeklagte haben mit den Taten die vermeintlich beschmutzte Familienehre wieder herstellen wollen. Der 34-Jährige stammt aus dem Irak. Vor Gericht sagte er aus, er habe seine Frau nach jesidischem Recht geheiratet und sie vor der Tat angefleht, den Kontakt zu dem anderen Mann zu beenden. In der Zeit vor der Tat habe er verstärkt Kokain konsumiert. Er habe sich von der Familie des vermeintlichen Nebenbuhlers verfolgt gefühlt und auch gedacht, seine Frau sei an einem Mordkomplott gegen ihn beteiligt. Für den Prozess sind sechs Verhandlungstage angesetzt.

