Dolch aus der Steinzeit: Museum von Kita-Fund beeindruckt Stand: 19.04.2023 21:31 Uhr Ein Mädchen hat beim Spielen im Kindergarten im Syker Ortsteil Gessel (Landkreis Diepholz) einen mehrere Tausend Jahre alten Dolch im Boden gefunden. Das Urteil des Kreismuseums Syke: ausstellungswürdig.

"Es ist ein regional bedeutender Fund", sagte der Sprecher des Kreismuseums Syke der Nachrichtenagentur dpa. Der Dolch stammt vermutlich aus der Jungsteinzeit und könnte etwa 5.000 Jahre alt sein. Von dieser Art gebe es nur wenige Vergleichsexemplare in der Gegend, teilte das Kreismuseum mit. Gessel gilt als archäologisch wichtige Gegend. Nach dem Eberswalder Goldschaft von Brandenburg gehört der sogenannte Goldhort von Gessel zu den größten prähistorischen Hortfunden in Mitteleuropa. Bei Voruntersuchungen zum Bau einer Erdgasleitung war bereits 2011 ein bronzezeitlicher Goldschatz gefunden worden.

Museum: "Steinwerkzeug von besonderer Qualität"

Das fünfjährige Kind hatte seinen Fund mit nach Hause genommen und dem Vater gezeigt. Dieser hatte dann Fotos von dem gut erhaltenen Dolch an das Kreismuseum Syke geschickt und nachgefragt, ob es sich um einen archäologischen Fund handeln könnte. "Von den Fotos im Anhang waren wir dann direkt beeindruckt: Schon der erste Blick zeigte, dass es sich um ein sehr gut erhaltenes Steinwerkzeug von besonderer Qualität handelt", hieß es vom Museum. Das Niedersächsische Landesamt für Denkmalpflege in Hannover hat das Alter des Dolchs bestätigt. Der Fund soll am 26. April der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

Schätze müssen gemeldet werden

Wer in Niedersachsen einen Schatz findet, muss ihn der Denkmalschutzbehörde melden, so ein Museumssprecher. Nach Niedersächsischem Denkmalschutzgesetz können bewegliche herrenlose Denkmale unter bestimmten Voraussetzungen Eigentum des Landes werden, Finderin oder Finder erhalten dann eine Belohnung. Was mit dem Dolch passieren soll, ist noch nicht abschließend geklärt.

