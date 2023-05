Stand: 01.05.2023 16:36 Uhr Dörpen: Drei Motorradfahrer bei Kollision verletzt

Bei einem Unfall in Dörpen (Landkreis Emsland) wurden am Montag drei Motorradfahrer verletzt, einer von ihnen schwer. Laut Polizei verlor ein 21-jähriger Motorradfahrer auf einer Bundesstraße in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem 24-jährigen Motorradfahrer, der in die Gegenrichtung fuhr. Ein hinter dem 21-Jährigen fahrender 24-Jähriger habe anschließend mit seinem Motorrad versucht, auszuweichen und kam dabei zu Fall. Der 21-Jährige und der hinter ihm fahrende 24-Jährige wurden den Angaben zufolge leicht verletzt, der entgegenkommende 24-jährige Motorradfahrer wurde schwer verletzt. Alle Beteiligten kamen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 02.05.2023 | 08:30 Uhr