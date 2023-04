Stand: 14.04.2023 09:37 Uhr Dixi-Klo in Moordorf abgebrannt

Die Feuerwehr Victorbur (Landkreis Aurich) ist am späten Donnerstagabend alarmiert worden, weil ein Dixi-Klo in Brand geraten war. Einsatzort war die ehemalige Haupt- und Realschule Moordorf. Laut Feuerwehr befindet sich in der Nähe der Sporthalle eine Baustelle, wo das mobile Toilettenhäuschen stand. Als die Einsatzkräfte anrückten, stand das Dixi-Klo bereits komplett in Flammen. Verletzt wurde niemand. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Die Brandursache ist unklar.

