Diversity Day: Annie Heger lobt Oldenburg für seine Toleranz Stand: 17.05.2021 20:52 Uhr Schon seit Jahren bekennt sich die Stadt Oldenburg zu Vielfalt. Eine Frau, die das zu schätzen weiß, ist die Sängerin und Moderatorin Annie Heger.

Wer wissen möchte, wie tolerant das bodenständige Oldenburg tatsächlich ist, fragt am besten Heger. Die 37-Jährige, die in Spetzerfehn im Landkreis Aurich aufgewachsen ist, lebt schon länger glücklich mit einer Frau zusammen. "Oldenburg ist halt etwas Besonderes", sagt Heger. Das zeige sich jedes Jahr bei der Regenbogen-Parade am Christopher Street Day. Viele Jahre war Heger im Organisationsteam. "Ich habe bisher eine große Akzeptanz hier erlebt. Mir sind noch keine blöden Sprüche entgegen geworfen worden."

Stadt Oldenburg will Vielfalt vorleben

Die Stadtverwaltung und 70 Unternehmen haben schon vor sieben Jahren die "Charta der Vielfalt" unterzeichnet. Es ist eine Selbstverpflichtung, die jeder Betrieb einhalten soll. Kontrolliert wird dies allerdings nicht. Dabei geht es keineswegs ausschließlich um Homosexuelle, sondern um Toleranz und Respekt gegenüber vielen unterschiedlichen Minderheiten. Also Menschen mit Handicap, mit anderer Hautfarbe oder aus anderen Ländern. Auch Religion soll keine Rolle spielen. "Es macht ja auch Sinn, dass die Stadt vorangeht und ein gutes Beispiel abgibt", betont Oberbürgermeister Jürgen Krogmann (SPD). "Wir versuchen, Vielfalt zu leben und zu demonstrieren. Egal, ob das jetzt in Personalentscheidungen ist oder im innerbetrieblichen Miteinander. Wir begreifen Vielfalt dabei als Chance."

