Stand: 08.10.2020 08:49 Uhr Digitalisierungsprofessuren an Unis noch nicht besetzt

Der Start der neuen Digitalisierungsprofessuren in Niedersachsen verzögert sich. Bislang ist nach Angaben des Wissenschaftsministeriums noch keine der insgesamt 50 bewilligten Stellen besetzt. Das liege unter anderem am komplexen Verfahren und an der Corona-Pandemie. Die neuen Professuren sollen unter anderem an den Hochschulen in Oldenburg, Göttingen, Braunschweig, Hannover und Clausthal-Zellerfeld entstehen. Damit will Niedersachsen das Studienangebot ausweiten. "Erste Berufungen sollen in diesem Jahr erfolgen", hieß es aus dem Ministerium. Das Land stellt einmalig 42 Millionen Euro für die Professuren bereit und unterstützt sie von 2021 an jährlich mit 8,76 Millionen Euro.

