Stand: 15.06.2022 12:36 Uhr Diekmannshausen bekommt neue Wasserleitung

Am Dienstag ist der erste Spatenstich für eine neue, 40 Kilometer lange Trinkwasserleitung im Nordwesten Niedersachsens erfolgt. Der Oldenburgisch-Ostfriesische Wasserverband (OOWV) baut die Leitung von Sandelermöns im Landkreis Friesland bis nach Diekmannshausen im Landkreis Wesermarsch. Die neue Trinkwasserleitung werde rund 60 Millionen Euro kosten, heißt es vom OOWV. Die Menschen in der Wesermarsch sollen damit langfristig gut mit Trinkwasser versorgt werden. Die Leitung führt vom Wasserwerk Sandelermöns zum Speicherpumpwerk nach Diekmannshausen. Von dort aus wird das Wasser an rund 1,1 Millionen Haushalte verteilt. Die neue Leitung wird einen Durchmesser von 70 Zentimetern haben. Bäume und Buschwerk auf der Strecke wurden bereits im Frühjahr gerodet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 07.06.2022 | 15:00 Uhr