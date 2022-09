Stand: 30.09.2022 09:01 Uhr Diebe stehlen mehr als zwei Tonnen Kabel

Unbekannte Täter haben tonnenschwere Kabel in Prinzhöfte im Landkreis Oldenburg gestohlen. Die schwarzen Kabel hätten ein Gesamtgewicht von 2,2 Tonnen, teilte die Polizei mit. Vermutlich hätten die Unbekannten ihre massive Beute in der Zeit von Mittwochabend bis zum Donnerstagmittag mitgenommen. Zuvor hätten sie den hölzernen Schutz einer Kabeltrommel gewaltsam aufgebrochen. Die Täter zogen die Kabel dann über ein Feld bis zu einem Parkplatz an der A1. Der Schaden dürfte nach Schätzungen der Polizei bei rund 35.000 Euro liegen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer (04431) 94 10 in Verbindung zu setzen.

