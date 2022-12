Stand: 12.12.2022 16:45 Uhr Diebe stehlen Schokolade im Wert von mindestens 1.000 Euro

Unbekannte haben aus dem Lagerraum einer Bäckerei in Emden Schokolade gestohlen. Nach Angaben der Polizei beläuft sich der Wert des Diebesguts auf einen vierstelligen Betrag. Konkretere Angaben machten die Beamten nicht. Auch wurde nicht bekannt, wie viel Schokolade geklaut wurde. Für Nachfragen war die Polizei in Emden am Montagnachmittag nicht mehr zu erreichen. Der Diebstahl hatte sich bereits im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag und Samstagabend ereignet. Wie die Unbekannten in den Lagerraum gelangten, ist bisher unklar. Die Bäckerei wollte laut Polizei mit der Schokolade Backwaren herstellen. Wer Hinweise geben kann oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer (04921) 89 10 zu melden.

