Diebe rasen mit Auto in Juwelier-Schaufenster: Großfahndung läuft Stand: 15.06.2023 10:14 Uhr Bei einem Blitzeinbruch haben Diebe am frühen Donnerstagmorgen Schmuck bei einem Juwelier in Oldenburg gestohlen. Dazu fuhren sie mit einem Auto in das Schaufenster. Die Polizei fahndet nach den Tätern.

Einen ersten Tatverdächtigen konnten die Einsatzkräfte bereits festnehmen. Insgesamt geht die Polizei von mindestens vier Tätern aus - und sucht zurzeit mit einem Großaufgebot nach den weiteren flüchtigen Dieben. Zeugen hatten die Polizei gegen 4 Uhr über den Einbruch informiert. Ersten Meldungen zufolge fuhren die Täter mehrfach mit dem Auto in die Schaufensterfront des Juweliers in der Innenstadt von Oldenburg. Die Einbrecher gingen laut Polizei so brachial vor, um möglichst schnell möglichst viel Beute zu machen. Der Wert des gestohlenen Schmucks ist noch nicht bekannt.

Unfall mit Fluchtauto - ein Tatverdächtiger gefasst

Zeugen zufolge flüchteten die Diebe mit einem zweiten Auto vom Tatort. Die Polizei startete umgehend die Suche nach den Tätern. Ein Polizeihubschrauber unterstützte die Fahndung aus der Luft. Nach einer Verfolgungsjagd mit der Polizei verunfallte das Fluchtauto an der Anschlussstelle der A28 Oldenburg-Kreyenbrück. Den Angaben zufolge hatte der Fahrer offenbar die Kontrolle über den Wagen verloren. In der Nähe des Unfallortes gelang es der Polizei, einen Tatverdächtigen festzunehmen. Die Suche nach den anderen Verdächtigen läuft noch.

