Stand: 02.09.2022 08:06 Uhr Die Zahl der Seehunde bleibt auf stabilem Niveau

Die Zahl der Seehunde in Niedersachsen bleibt weiter auf stabilem Niveau. Experten haben in diesem Sommer während der Flüge über das Wattenmeer zwischen Ems und Elbe mehr als 8.700 ausgewachsene Tiere und fast 2.180 Jungtiere gezählt, teilte das Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit in Oldenburg mit. Die Seehunde machten einen gesunden und vitalen Eindruck, sagte LAVES-Präsident Eberhard Haunhorst. Sie seien weniger gestört worden, weil sich die Urlaubssaison pandemiebedingt verschoben hatte.

