Stand: 29.04.2021 19:06 Uhr Die "Polarstern" ist zurück in Bremerhaven

Das Forschungsschiff "Polarstern" ist am Donnerstag nach einer Antarktis-Expedition wieder im Heimathafen Bremerhaven eingetroffen. Während der Reise sammelten Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen an Bord Langzeitdaten für Klimavorhersagen. Dabei untersuchten sie unter anderem den Meeresboden unterhalb eines frisch abgebrochenen Eisbergs. Wegen der Corona-Pandemie waren die Forschenden im Februar zum Start der Expedition auf die Falkland-Inseln geflogen worden. Nach Angaben der Lufthansa war es mit 13.700 Kilometern der längste Nonstop-Passagierflug in der Geschichte des Unternehmens. Bis zum Flugstart war das gesamte Team zwei Wochen in Quarantäne. Nach einem Aufenthalt in der Werft startet die "Polarstern" am 24. Mai zur nächsten Expedition in die Arktis.

